Başkent'te çıkan yangına jandarma personeli müdahale etti

Jandarma Genel Komutanlığınca sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre, Başkent'te bir vatandaşın ağılının yanında bulunan saman balyalarının tutuşması üzerine çıkan yangın, jandarma personelinin gayretli çabası ile kısa sürede kontrol altına alındı.