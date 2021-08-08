Başkent'te çıkan yangına jandarma personeli müdahale etti
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Başkent'te çıkan yangına jandarma personeli müdahale etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Jandarma Genel Komutanlığınca sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre, Başkent'te bir vatandaşın ağılının yanında bulunan saman balyalarının tutuşması üzerine çıkan yangın, jandarma personelinin gayretli çabası ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığınca sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre, Başkent'te bir vatandaşın ağılının yanında bulunan saman balyalarının tutuşması üzerine çıkan yangın, jandarma personelinin gayretli çabası ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığına ait sosyal medya hesabı üzerinden yangının söndürülme anlarına ait görüntülerin paylaşıldığı gönderide, "Ankara Nallıhan'da ikamet eden bir vatandaşımızın ağılının yanında bulunan saman balyalarının yanması üzerine 1 itfaiye, 1 arazöz ve komando unsurumuzca müdahale edilerek yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Başkent'te çıkan yangına jandarma personeli müdahale etti
Başkent'te çıkan yangına jandarma personeli müdahale etti
Başkent'te çıkan yangına jandarma personeli müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğukan Can Yüksel

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