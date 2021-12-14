Son dakika haberi! Başkent'te 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 şüpheliye gözaltı

KEÇİÖREN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile yakalanan 3 şüphelinin araçlarında yapılan aramalarda polis ekipleri 28 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri E.A'nın kullanımı ve satışı kırmızı veya yeşil reçeteye tabi olan uyuşturucu hapları yüklü miktarda temin ederek satışını yaptığına dair bilgisini aldı. Bilgiyi değerlendiren polis ekipleri E.A, A.P. ve T.A'nın içinde bulunduğu otomobili takibe aldı. Takip sonucunda polis ekipleri Güçlükaya Mahallesi Zileliler Sokak üzerinde aracı durdurarak içindekileri gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada koliler içerine gizlenmiş 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. - ANKARA

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