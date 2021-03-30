Son dakika haberi | Başkent'te 11 kaçak göçmen yakalandı
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Son dakika haberi | Başkent'te 11 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Başkent'te 11 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika haber: Ankara'da polis ekiplerinin uygulaması sırasında durdurulan araçta Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ile göçmenleri Ankara'ya getiren 3 şahıs yakalandı.

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Ankara'da polis ekiplerinin uygulaması sırasında durdurulan araçta Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ile göçmenleri Ankara'ya getiren 3 şahıs yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak ilçesinde şüpheli gördükleri bir otomobili durdurdu. Araçta 11 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile göçmenleri şehre getiren 3 şahıs bulunduğu belirlendi. Olay hakkında inceleme başlatılırken, yurda kaçak yollarla giren göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gereken işlemlerin başlatıldığı belirtildi. - ANKARA

Son dakika haberi | Başkent'te 11 kaçak göçmen yakalandı
Son dakika haberi | Başkent'te 11 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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