Son dakika haberi... Başkent sokaklarında sessizlik hakim (3)
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Son dakika haberi... Başkent sokaklarında sessizlik hakim (3)

21.02.2021 23:04 | Son Güncelleme: 21.02.2021 23:10

Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle başkent sakin bir akşam geçiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle başkent sakin bir akşam geçiriyor.

Son dakika haberi... Başkent sokaklarında sessizlik hakim (3)
Son dakika haberi... Başkent sokaklarında sessizlik hakim (3)
Son dakika haberi... Başkent sokaklarında sessizlik hakim (3)
Son dakika haberi... Başkent sokaklarında sessizlik hakim (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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