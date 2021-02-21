Son dakika haberi... Başkent sokaklarında sessizlik hakim (3)
21.02.2021 23:04 | Son Güncelleme: 21.02.2021 23:10
Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle başkent sakin bir akşam geçiriyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle başkent sakin bir akşam geçiriyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat