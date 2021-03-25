Son dakika haberi! Başkent'e yeni park

Keçiören Belediyesi tarafından Şehit Kubilay Mahallesi'ne Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda yeni park kazandırılıyor.

Keçiören Belediyesi, ilçedeki parkların sayısını artırmak için proje aşamasında olan Şehit Kubilay Mahallesi'ndeki park alanına ilk kazmayı vurdu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında iş makinalarınca park alanındaki toprak tesviye işlemlerine başlandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Şehit Kubilay Mahallesi'nde inşa edilen yeni parkın bölge halkı için önemli bir sosyal alan olacağına vurgu yaparak, "İlçemizde yaşam standardını artırmak ve nefes alınacak alanların sayısını çoğaltmak için yeni park projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise, 500'den fazla parkın bulunduğu Keçiören'in Türkiye'de en fazla parkın bulunduğu ilçe olduğunu kaydetti. Altınok, "Parklarımız değişen ve gelişen şehrimizin gerdanlıklarıdır. Keçiören de Türkiye'de en hızlı şekilde kendi kendine dönüşen şehirdir. Bir kentte nefes alınacak alanların sayısının çok olması o kentin yaşanabilir olma özelliğini yukarı taşır. Biz de Keçiören'in daha yaşanabilir olması için sosyal alanlarımızın sayısını artırıyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı