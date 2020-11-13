Son dakika haberi! Başkandan açık alanda sigara içen gence: Delikanlı 900 liran var mı?
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Son dakika haberi! Başkandan açık alanda sigara içen gence: Delikanlı 900 liran var mı?

13.11.2020 15:45 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:36

Gelen son dakika haberlerine göre ÇORUM'da koronavirüs önlemleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan caddelerde denetim yapıldı.

ÇORUM'da koronavirüs önlemleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan caddelerde denetim yapıldı. Denetime katılan Çorum Belediyesi Başkan Yardımcısı Turhan Candan yanına yaklaştığı sigara içen gence, 'Merhaba delikanlı 900 liran var mı' Açık alanda sigara içmek yasak? dedi. Genç ise yasaktan haberinin olmadığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti. 81 İl Valiliğine gönderilen 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelge kapsamında, tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içmek dün itibariyle yasaklandı. Çorum'da da polis ve zabıta ekipleri tarafından kentin en yoğun olduğu caddelerde denetim yapıldı.

Gazi Caddesi'ndeki denetimlere katılan Çorum Belediyesi Başkan Yardımcısı Turhan Candan, açık alanlarda sigara içenleri uyardı. Yasaktan haberi olmadığını söyleyen bazı vatandaşlar, Candan'ın uyarısı üzerine sigaralarını söndürdü. Parkta sigara içen bir genci uyaran Candan, 'Merhaba delikanlı 900 liran var mı' Açık alanda sigara içmek yasak?? dedi. Genç ise yasaktan haberi olmadığını dile getirdi. 'KURALLARA HAKKIYLA UYMAMIZ GEREKİYOR?

Denetimler sonrası açıklama yapan Candan, 'İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yeni genelgeyle bazı yeni kısıtlamalar geldi. Bunlardan en önemlisi de açık alanlarda sigara içme yasağı. Sigara, koronavirüs bulaşmasını etkileyen bir faktör. Biz de Çorum'da İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun belirlediği alanlarda sigara içmenin yasak olduğunu halkımıza hatırlatıyoruz. Bilgisi olmayanları uyarıyoruz. Bu salgını atlatmamız için kurallara hakkıyla uymamız gerekiyor' ifadesini kullandı.


Son dakika haberi! Başkandan açık alanda sigara içen gence: Delikanlı 900 liran var mı?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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