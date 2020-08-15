Son dakika haberi: Başkan Yaman, "BAL'a çıkışımız Bilecik'imize hayırlı olsun" Son dakika haberine göre Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, lig tarihinde ilk defa Bölgesel Amatör Lig'e çıkan Bayırköyspor'un maçlarını kendi sahalarında oynayacağını söyledi.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, lig tarihinde ilk defa Bölgesel Amatör Lig'e çıkan Bayırköyspor'un maçlarını kendi sahalarında oynayacağını söyledi.

Bilecik 1. Amatör Lig bitime 4 hafta kala tüm Türkiye'de olduğunu gibi Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapmasında oynanmasına karar verilmişti. 60 puanla bitime 4 hafta kalan en yakın rakibi Bilecikspor'a 6 puan fark atan lig lideri Bayırköyspor TFF'nin açıkladığı karar sonrası play-off müsabakası oynamadan diren BAL'a yükseldi.

"Küçük bütçeler ve 20 bin nüfuslu bir belde takımı olarak, BAL'a yükselmemiz bizleri son derece mutlu etti"

Bu karar sonrası bir açıklama yapan Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, başta Bayırköyspor Başkanı Okan Kızman, antrenör Hasan Kol, teknik heyet ve sporcuları canı gönülden tebrik ettiğini belirtti. Taraftarları da unutmayan Başkan Yaman, "Taraftarımız bizler için çok önemli. Ligde bizleri içeride dışarıda büyük destekler verdi. Taraftarımızın bu karar sonrası sevinçlerini görmek beni çok mutlu etti. Küçük bütçeler ve 20 bin nüfuslu bir belde takımı olarak, BAL'a yükselmemiz bizleri son derece mutlu etti.

"Müsabakalarımız Şehit Ömer Halisdemir Stadı'nda oynayacağız"

Başkan Yaman, şuan müsabakalara oynadığımız Şehit Ömer Halisdemir Stadı BAL'a uygun bir durumda olmadığı anlatarak, "Bizler şuanda stadımızı BAL'a uygun hala getirmek için çalışmalarımıza başladık. Bizim stadımızda konuk taraftar girişi ve tribünü bulunmuyordu. Tribün işini çözdük ve kala arkasına güzel bir yer yapmaya başladık. En kısa zamanda diğer eksiklerimizi de tamamlayarak, müsabakalarınızı stadımızda oynayacağız" dedi.

"Ben belediye başkanı olduğum sürece bu takım düşmez"

Belde halkının ve kendisinin Bayırköyspor'a büyük önem verdiğini anlatan Başkan Yaman, "Şimdi ilk hedefimiz BAL'da kalıcı olmak. Onun için o şartlara göre takım yapacağız. Ben burada Bayırköy Belde Belediye Başkanı kaldığım süre zarfından bu takım BAL'dan düşmez. Tüm imkanlarımızı bu takımı iyi yerlere getirmek için kullanacağız. Çünkü arkamızda sporu seven belde halkımız, çalışkan bir kulüp başkanımız, teknik heyetimiz, yöneticilerimiz ve futbolcu kardeşlerimiz var" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA