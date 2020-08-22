Son dakika haberi... Başkan Trump'ın kardeşine Beyaz Saray'da özel cenaze töreni Son dakika haberlerine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Cuma günü vefat eden kardeşi Robert Trump için cenaze töreni düzenlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cuma günü vefat eden kardeşi Robert Trump için cenaze töreni düzenlendi. Robert için düzenlenen cenaze töreni 1963 yılında öldürülen ABD Başkanı John F. Kenendy 'nin ardından Beyaz Saray'da düzenlenen ilk cenaze töreni oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 71 yaşındaki kardeşi Robert Trump, Cuma günü hayatını kaybetmişti. Robert Trump için Beyaz Saray'da cenaze töreni düzenlendi. Doğu Odası'nda düzenlenen törene, First Lady Melania Ttump'ın yanı sıra milletvekilleri, bakanlar ve çok sayıda davetli katıldı. Başkan Trump'ın üzgün olduğu görülen törende, Trump'a destek eşinden geldi. Başkan Trump ve eşi Melania, Robert Trump'ın tabutuna cenaze aracına kadar eşlik etti.

Robert Trump için düzenlenen cenaze töreni 1963 yılında öldürülen ABD Başkanı John F. Kenendy 'nin ardından Beyaz Saray'da düzenlenen ilk cenaze töreni oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA