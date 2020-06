Son dakika haberi: Başkan Tollu, Başkan Seçer'i ağırladı Son dakika haberleri... MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ağırladı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ağırladı. İki başkan, belediyeler arası iş bölümü çerçevesinde görüş alışverişinde bulundu.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, ilçe belediyelere yapılan ziyaretleri kapsamında Başkan Tollu ile bir araya geldi. Erdemli Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen ziyarete, iki başkanın yönetim kadrosu da katıldı.

Başkan Tollu ziyarette, Başkan Seçer'e Erdemli ilçesi hakkında bilgiler aktardı ve iki başkan belediyeler arası iş bölümü hakkında fikir teatisinde bulundu. Erdemli'de yaşayan hemşehrilerinden gelen talepler ve ilçenin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda Seçer'e bilgi veren Tollu, altyapı sorunu başta olmak üzere haşere ile mücadele, otopark hizmeti, peyzaj çalışmaları, otogar ve sahiller gibi konularda fikir alışverişinde bulundu.

"Her şey Erdemli için"

Erdemli Belediyesi olarak mesai mefhumu gütmeksizin 7/24 çalıştıklarının altını çizen ve 2014 sonrası görev sahasının 62,5 kat arttığını vurgulayan Başkan Tollu, hizmet üretmekten asla geri durmadıklarını, her an her yerde çalışmaların hummalı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. Tollu, büyükşehir kanunu sebebiyle Erdemli Belediyesinin görev ve sorumlulukları dışında kalan ve yüksek bütçeli hizmet alanlarında Büyükşehir Belediyesinden gerekli özenin de gösterileceğine inandıklarını belirterek, 'Her şey Erdemli için' vurgusu yaptı. - MERSİN

