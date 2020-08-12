Son dakika haberi: Başkan Şeyma Döğücü'den yangına ilişkin açıklama Gelen son dakika haberine göre Sancaktepe Aydos Ormanında çıkan yangına ilişkin Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü açıklama yaptı.

Sancaktepe Aydos Ormanında çıkan yangına ilişkin Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü açıklama yaptı. Döğücü, "Sabotaj, tamamen kasıtlı, ormanı yakma girişimi" dedi.

Sancaktepe Aydos'da ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekiplerle konuştum. Hem ormandan hem de itfaiyeden gelen ekiplerle konuştum. Sabotaj, tamamen kasıtlı, ormanı yakma girişimi. Dolayısıyla şahısların da yakalanacağını takipte olduğunu söylediler. 3 yerde ayrı yangın çıkarıldığı özellikle. Biz de ekiplerimizle belediyemiz olarak geldik. Buradaki itfaiye kardeşlerimizle hem su tanklarımızla hem kepçelerimizle yol açıyoruz onlara su getiriyoruz takviye yapıyoruz Kontrol altında şu anda. Söndürülmek üzere. Ben bu vicdansızlara Allah'tan bulun diyorum. Canlı insanı öldürmekle aynı olarak görüyorum. Geçmiş olsun ilçemize. Bunların yakalanmasında biz de takipçi olacağız. Şu anda net bilgi yok iki kişi olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta da olmuştu yine yapanlar yakalanmıştı. Şu anda tutukluklar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA