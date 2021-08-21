Son dakika haberi | Başkan Sekmen: "Şehitlerimizin adını daima yaşatacağız"

Gelen son dakika haberine göre Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şehit Sedat Sorgun Bilgi Evi ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya Millet Bahçesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Aziz vatanımız için canlarını seve seve feda eden kahramanlarımızın, şehitlerimizin adını daima yaşatacağız" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şehit Sedat Sorgun Bilgi Evi ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya Millet Bahçesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Aziz vatanımız için canlarını seve seve feda eden kahramanlarımızın, şehitlerimizin adını daima yaşatacağız" dedi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen açılış törenine AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz,

İlçe Belediye Başkanları, Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Meclis Üyeleri, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh ve diğer yetkililer katıldı. Açılışta Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı günün anlam ve önemini ifade etti. AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz konuşmasında, "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in çalışmalarını büyük bir hayranlıkla izliyoruz. Başkanımız şehrimiz için gece gündüz demeden çalışıyor" dedi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de, "Mehmet Sekmen Başkanımız hayata geçirdiği mega projelerle Erzurum'un çehresini hakikaten baştan aşağı değiştirdi" diye konuştu.

"Şehitlerimiz aziz milletimizin şeref payeleridir"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, konuşmasında şehitlik mertebesinin önemine vurgu yaptı. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Vatanımız için toprağa düşen şehitlerimiz aziz milletimizin şeref payeleridir. Kutsal bildiğimiz değerleri korumak için savaşırken şehit olmak bir Müslüman için en büyük mertebedir. Rabbimizin, 'Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar Rableri katında diridirler' ayeti kerimesi, şehitlik mertebesinin önemini bizlere anlatmaktadır. İşte bu aziz mertebeye ulaşan Sedat Sorgun ve Rahmi Kaya adlı kahramanlarımızın aziz hatırasını yaşatmak adına bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Şehitlerimizin adını taşıyan bu güzel eserlerde eğitim görecek olan evlatlarımız, bu parkta, bu caddede vaktini geçirecek olan çocuklarımızın da hafızasında yer edinecek kahramanlarımızın isimleri Bugün sahip olduğumuz cennet vatanımız ve ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında hür bir şekilde yaşıyorsak bunu kuşkusuz şehitlerimize borçluyuz.

İşte bu şiarla hareket eden bizler şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmaya, milli ve manevi değerlerimizi yarınlarımıza aktarmaya devam edeceğiz."

"İl genelinde aynı anda 500 noktada çalışıyoruz"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin 500 noktasında aynı anda çalıştığını ifade eden Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye bundan 20 yıl önceki Türkiye olmadığı gibi, Erzurum da dünkü Erzurum değil... Hükümetlerimizin genel anlamda yaptığı yatırımları adeta taçlandırdığımız yerel hizmetlerimizle ilimizde topyekün bir gelişim ve değişim süreci yaşıyoruz... Erzurum'da geride bıraktığımız 7 yıllık süre zarfında temel belediyecilik hizmetlerinde insanımıza hamdolsun en küçük bir aksaklık yaşatmadık. Şehrimizde zarafeti ön plana çıkaran dev adımlar attık. 2 binden fazla cephe sağlıklaştırma projesi gerçekleştirdik, ilçelerimizde prestij caddeleri oluşturduk. Erzurum'un genelinde cami yenileme projelerini tamamlamakla birlikte okul onarım, taziye evi ve muhtarlık projelerini de hayata geçirdik. Son 7 yıl içerisinde 2 bine yakın okulumuzun bakım ve onarımını gerçekleştirdik, 100'den fazla taziye evi açtık. İnşallah Erzurum'da hayata geçireceğimiz birbirinden değerli yatırım projeleriyle hemşehrilerimize 'AK Belediyecilik' ayrıcalığını yaşatmaya devam edeceğiz." Konuşmaların ardından Şehit Sedat Sorgun Bilgi Evi, Şehit Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya Millet Bahçesi ve Palandöken Caddesi'nin açılışı yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı