Son dakika haberi | Başkan Seçer, Silifke ve Aydıncık'taki yangın bölgelerini inceledi
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Son dakika haberi | Başkan Seçer, Silifke ve Aydıncık'taki yangın bölgelerini inceledi

Son dakika haberi | Başkan Seçer, Silifke ve Aydıncık'taki yangın bölgelerini inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber... Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke ve Aydıncık'ta ormanlık alanlarda ve yerleşim yerlerinde çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunurken, vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke ve Aydıncık'ta ormanlık alanlarda ve yerleşim yerlerinde çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunurken, vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de 14 itfaiye aracı ve arazöz, 15 iş makinesi ile yangına müdahale ediyor. Silifke ve Aydıncık'a sıcak yemek ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, Mobil Mutfak Tırı ile devam eden günlerde gece-gündüz bölge halkının sıcak yemek ihtiyacını karşılayacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Vahap Seçer, Silifke ve Aydıncık ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili bölgede incelemelerde bulundu. Seçer, ilk olarak Silifke Boğsak'taki yangın yerini inceledi. Ardından yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye geçen Seçer, oradan da Aydıncık'a gitti. Aydıncık dönüşünde ise Silifke'nin Yeşilovacık Mahallesine gelen Seçer, yangından etkilenen yerleri inceleyip, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Seçer'e incelemeleri sırasında Büyükşehir Belediyesi bürokratları, daire başkanları ve meclis üyeleri eşlik etti.

Büyükşehir itfaiye ekipleri canla başla mücadele ediyor

Havadan ve karadan müdahale edilen yangının bir an evvel söndürülmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor. Yangınla canla başla mücadele eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, toplam 14 itfaiye aracı ve arazöz, 15 iş makinesi ile yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi için mücadele veriyor. Karaman'dan 2, Hatay'dan 3, Niğde'den 3 ve Ankara'dan gelen 5 itfaiye aracı ve arazöz ile yangın söndürme çalışmalarına destek veriliyor.

Büyükşehir ekipleri, çobanı hayvanları ile birlikte yangından kurtardı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalar kapsamında bir çobanı hayvanları ile birlikte yangından kurtarırken, kayıp 2 kişinin de arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Silifke ve Aydıncık'ta çıkan yangında evleri, seraları, bahçeleri ve hayvanları zarar gören vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, geçmiş olsun dileklerini iletirken, alanda incelemeler yaptı. Seçer, ayrıca dağlık ve ormanlık alanlarda da incelemelerde bulunurken Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ve itfaiyecilerden yangının genel durumu hakkında bilgi alıp, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Yangın mağduru vatandaşlara Büyükşehir'den sıcak yemek

Silifke ve Aydıncık ilçelerine Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından sıcak yemek ulaştırılırken, daha sonraki günlerde de Mobil Mutfak Tırı ile gece-gündüz bölge halkının sıcak yemek ihtiyacı karşılanacak. - MERSİN

Son dakika haberi | Başkan Seçer, Silifke ve Aydıncık'taki yangın bölgelerini inceledi
Son dakika haberi | Başkan Seçer, Silifke ve Aydıncık'taki yangın bölgelerini inceledi
Son dakika haberi | Başkan Seçer, Silifke ve Aydıncık'taki yangın bölgelerini inceledi
Son dakika haberi | Başkan Seçer, Silifke ve Aydıncık'taki yangın bölgelerini inceledi
Son dakika haberi | Başkan Seçer, Silifke ve Aydıncık'taki yangın bölgelerini inceledi
Son dakika haberi | Başkan Seçer, Silifke ve Aydıncık'taki yangın bölgelerini inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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