Son dakika haberi! Başkan Sayan: "Terör olmasaydı 40 yılda 40 defa çağ atlamıştık"
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Son dakika haberi! Başkan Sayan: "Terör olmasaydı 40 yılda 40 defa çağ atlamıştık"

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: Başkan Sayan: "Terör olmasaydı 40 yılda 40 defa çağ atlamıştık" Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, vatandaşlara teröre karşı tek yürek olmalarını ve bölgenin kalkınması için teröre hep birlikte 'dur' deme çağrısında bulundu.

Başkan Sayan: "Terör olmasaydı 40 yılda 40 defa çağ atlamıştık"

AĞRI - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, vatandaşlara teröre karşı tek yürek olmalarını ve bölgenin kalkınması için teröre hep birlikte 'dur' deme çağrısında bulundu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı'ya kurulan asfalt plentinin açılış programında yaptığı konuşmasında terör örgütü PKK yüzünden bölgenin kalkınamadığı söyleyerek, vatandaşlara teröre karşı tek yürek olma çağrısında bulundu. Bölgede terörün bitmesi halinde yüzlerce yatırımın yapılacağını söyleyen Başkan Sayan, işin ucunda ölümde olsa teröre karşı seslerini yükselteceklerini vurguladı.

"PKK'ya ve onu kullanan dış devletlere Ağrı'dan hep birlikte başkaldıralım"

PKK'nın 40 yıldır bölgede yapılacak yatırımlara engel olduğunu belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Hani bizim dedelerimiz Ermenileri kovalarken yüksek seslerle bu vatanı sahipsiz mi gördünüz diye bağırıyorlardı ya onların torunları olduğumuzu hissettirerek hep birlikte Ağrı Dağı kadar yüksek bir sesle şu PKK terör örgütüne yeter diyelim. Ne olur arkadaşlar yeter diyelim. Harcanan barut parasıyla, kurşun parasıyla, teröre harcanan paralarla 150 tane güzel tesis yaparız. 10 tane mahalle kurarız. Ne olursunuz, yalvarıyorum size korkmayın. Bu işin ucunda ölüm de olsa hep birlikte Ağrı'dan başlayarak bu terör örgütüne, bu PKK'ya ve onu kullanan dış devletlere Ağrı'dan hep birlikte başkaldıralım. Siz bunu yapın gerisini bana bırakın. Görün bakalım ben size ne yatırılar getireceğim. Biz Kürt'üz diye ayrımcılık yapılıyorsa bana söyleyin. Ben gider bunu Cumhurbaşkanımıza anlatırım. Onun bu konuda ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Ama bu terör 40 yıldır burada yatırımın yapılmasına engel oldu. Kepçeleri yaktı, bizim köy yollarında çalışan iş makinalarını yaktı. Gençlerimizin mühendis, doktor, avukat olmasını engelledi. Binlerce ailede yara bıraktı, binlerce annenin yüreğini dağladı. Eğer onlar olmasaydı 40 yılda 40 defa çağ atlamıştık" ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi! Başkan Sayan: 'Terör olmasaydı 40 yılda 40 defa çağ atlamıştık'
Son dakika haberi! Başkan Sayan: 'Terör olmasaydı 40 yılda 40 defa çağ atlamıştık'
Son dakika haberi! Başkan Sayan: 'Terör olmasaydı 40 yılda 40 defa çağ atlamıştık'
Son dakika haberi! Başkan Sayan: 'Terör olmasaydı 40 yılda 40 defa çağ atlamıştık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan

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