Son dakika haberi: Başkan Sandal'dan sel mağdurlarına sosyal destek
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Son dakika haberi: Başkan Sandal'dan sel mağdurlarına sosyal destek

07.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:43
Son dakika haberi: Başkan Sandal'dan sel mağdurlarına sosyal destek

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tüm felaketlere rağmen bir yandan Bayraklı'da yatırımlar yapan diğer yandan ilçe sakinlerine imkanlar dahilinde sosyal desteklerini aralıksız sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, sel felaketinden etkilenen mahallelerde sıkıntı yaşayan vatandaşları unutmadı.

Tüm felaketlere rağmen bir yandan Bayraklı'da yatırımlar yapan diğer yandan ilçe sakinlerine imkanlar dahilinde sosyal desteklerini aralıksız sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, sel felaketinden etkilenen mahallelerde sıkıntı yaşayan vatandaşları unutmadı. Bu kapsamda yapılan iş birliği ile 66 aileye daha gıda kolisi dağıtıldı.

Bayraklı'da sel baskınları ve birikintilerine neden olan, ilçe sakinlerini zor durumda bırakan aşırı yağışlarda olayın ilk dakikalarından itibaren sahada vatandaşların yanında olan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, imkanlar dahilinde sosyal desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi, geçtiğimiz haftalarda İzmir'i etkisi altına alan sel felaketinden olumsuz etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla Sevgi ve Kardeşlik Vakfı ve Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ile iş birliği yaptı. Selzedelere destek kampanyası kapsamında Nafiz Gürman, Gümüşpala, Yamanlar, Onur, Emek ve Soğukkuyu mahallelerinde tespit edilen 66 aileye gıda kolisi ulaştırıldı.

Vatandaşların adreslerine tek tek giden belediye, dernek ve vakıf personellerinden oluşan ekipler, paketleri ailelere teslim etti. Vatandaşlar, desteklerinden dolayı Başkan Sandal, vakıf ve dernek yetkililerine teşekkür etti.

Yaşanan felaket sonrası geçtiğimiz günlerde vatandaşları evlerinde tekrar ziyaret eden Başkan Sandal; sorun, sıkıntı ve önerileri dinleyerek çözümler üretti. İZSU ile başlatılan çalışma kapsamında İZSU Genel Müdür Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu ile birlikte sel felaketinden etkilenen mahallelerde yürütülen çalışmaları inceleyen Sandal, aşırı yağışlar nedeniyle taşkınlara neden olan sokaklarda gerekli temizleme, yağmur suyu kanalı ve ızgara çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli olarak yürütüldüğünü belirtti. - İZMİR

Son dakika haberi: Başkan Sandal'dan sel mağdurlarına sosyal destek
Son dakika haberi: Başkan Sandal'dan sel mağdurlarına sosyal destek
Son dakika haberi: Başkan Sandal'dan sel mağdurlarına sosyal destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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