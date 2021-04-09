Son dakika haberi... Başkan Özlü "Polisimiz takdire şayandır"
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Son dakika haberi... Başkan Özlü "Polisimiz takdire şayandır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Başkan Özlü 'Polisimiz takdire şayandır'

Son dakika gündem haberine göre Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türk tarihinin en köklü kuruluşlarından biri olan Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türk tarihinin en köklü kuruluşlarından biri olan Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Özlü mesajında, "Emniyet Mensuplarımızın gösterdiği gayretler takdire şayandır" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Polis Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Milletimizin birlik ve beraberliğinin korunması, asayişin sağlanması, suç işlenmeden önce tedbirlerin alınması, olayların aydınlatılarak faillerin adalete teslim edilmesi konusunda, polislerimiz, gece gündüz demeden çalışmakta; görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmektedir. Polis teşkilatımız, kuruluşundan bugüne kadar kamu düzeninin ve güvenliğin sağlanması, hak ve özgürlüklerin eşit olarak uygulanması görevlerini kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde başarıyla yerine getirmiştir. Ülkemizin köklü kurumlarından biri olan Emniyet teşkilatımızın, vatandaşlarımızın huzur ve güveni için gösterdiği gayretler her türlü takdire şayandır. Emniyet mensuplarımızın, vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü, yüksek disiplin anlayışına sahip, güler yüzlü ve yardımsever olmasıyla da milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir" diye konuştu.

Başkan Özlü sözlerini şöyle tamamladı: "Bu düşüncelerle, başta ilimizde görev yapan polislerimiz olmak üzere üstün hizmet anlayışı ve özveriyle ülkemizin dört bir sathında görev yapan Polis Teşkilatımızın değerli çalışanlarının Polis Haftası'nı kutluyor, emniyet mensuplarımıza mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum. Bu cennet vatan uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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