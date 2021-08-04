Son dakika haberi | Başkan Özkan'dan enerji yatırımlarına destek
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Son dakika haberi | Başkan Özkan'dan enerji yatırımlarına destek

Son dakika haberi | Başkan Özkan'dan enerji yatırımlarına destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Sanko Enerji CEO'su Hakan Yıldırım ve İşletme Müdürü Serdar Utkubay ile bir araya geldi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Sanko Enerji CEO'su Hakan Yıldırım ve İşletme Müdürü Serdar Utkubay ile bir araya geldi.

Görüşmede, ilçede gerçekleştirilen enerji yatırımları gündeme getirilirken, Başkan Ali Özkan, "Enerji sektörü, hem ilçemiz, hem ülkemiz adına önemli bir alan . Ülkemize ve bölgemize değer katan bu tarz çalışmalara destek vermeye her zaman hazırız. İnşallah Karacabey'deki yatırımlar ile birlikte güzellikler şehrimizin sosyal ve kültürel hayatına da katkı sağlanacak. Karacabey'e ve bölgemize değer katan tüm faaliyetlerin takipçisi ve destekçisiyiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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