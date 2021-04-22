Son dakika haberi! Başkan Örki; "23 Nisan'da bütün dünya çocukları bu güzel günü kutluyor"
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Son dakika haberi! Başkan Örki; "23 Nisan'da bütün dünya çocukları bu güzel günü kutluyor"

Son dakika haberi! Başkan Örki; '23 Nisan'da bütün dünya çocukları bu güzel günü kutluyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili olarak mesaj yayımladı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili olarak mesaj yayımladı. Başkan Örki; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etti" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. "Bundan 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde çok büyük bir kurtuluş savaşı mücadelesi verilmişti" diyen Başkan Örki; "Bu savaş ülkemizi parçalamayı, Türkleri ilelebet yok etmeye çalışanlara karşı verilmiş ve zaferle sonuçlanmış bir mücadele idi. O savaşın sonucunda elde edilen zafer demokrasiyle taçlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuştu. 23 Nisan, sadece bir bina açılışı değil, 101 yıl önce Türk'ün milli, onurlu duruşu geleceğe daha sağlam ve emin adımlarla yürüyüşünü ispat eden bir gündü. O gün ülkemizde demokrasi adına bir meşale ateşlendi" dedi.

"23 Nisan'da bütün dünya çocukları bu güzel günü kutluyor"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisini açarak o günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini vurgulayan Başkan Örki; "O gün bu gündür dünyanın dört bir yanında her 23 Nisan'da bütün dünya çocukları sevgiyle, coşkuyla, heyecanla, neşeyle bu güzel günü kutluyor. Bugün korona virüs nedeniyle eskisi gibi bir arada olamasak da yine aynı coşku, aynı heyecan ve aynı umutla 23 Nisanımızı kutluyoruz. Bizler, bize emanet edilen bu güzel vatanı, bize emanet edilen bu anlı şanlı bayrağın göklerde ilelebet payidar kalması ve dalgalanması için mücadelemizi sonsuza kadar sürdüreceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizleri bugüne getiren, bizleri biz yapan birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek için gayret eden, bu uğurda mücadele etmiş olan tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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