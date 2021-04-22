Son dakika haberi | Başkan Mehmet Cabbar: "Sevginin ve barışın temsilcisi çocuklarımızın bayramı kutlu olsun"
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Son dakika haberi | Başkan Mehmet Cabbar: "Sevginin ve barışın temsilcisi çocuklarımızın bayramı kutlu olsun"

Son dakika haberi | Başkan Mehmet Cabbar: 'Sevginin ve barışın temsilcisi çocuklarımızın bayramı kutlu olsun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile bir mesaj yayımladı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Mehmet Cabbar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan 1920 tarihi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini oluşturmaktadır. Milli egemenliğin ilan edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açıldığı, Cumhuriyetimizin temelinin atıldığı bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak da armağan edilmiştir. Sevginin, masumiyetin, umudun, kardeşliğin ve barışın, temsilcileri olarak, dünyaya en anlamlı gözlerle bakan, bizlere geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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