Son dakika haberi... Başkan Lütfü Savaş, Büyükelçileri ağırladı Bir son dakika haberine göre Başkan Lütfü Savaş, Büyükelçileri ağırladı Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan büyükelçileri, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Lütfü Savaş, Büyükelçileri ağırladı

HATAY - Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan büyükelçileri, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Düsen Kasseinov, Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Shukhratjon M. Yıgıtalıev, Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Aybek Akaev ve Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Üçüncü Katibi Ceyhun Halilov, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın 'EXPO 2021 Hatay organizasyonu ile ilgili bilgilendirme' projesi daveti üzerine Hatay'a geldi. Başkan Savaş'ı makamında ziyaret eden büyükelçiler, EXPO 2021'de yaşanacak gelişmeler için fikir alışverişlerinde bulundu.

Hatay'ın kültür, tarih, doğa ve gastronomi alanlarında oldukça zengin olduğunu ifade eden Başkan Savaş, bu zenginliklerin dünyaya tanıtılması bakımından EXPO'nun büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Görüşme, karşılıklı hediye takdimi ve günün anısına çektirilen fotoğraf ile son buldu.

Kaynak: İHA