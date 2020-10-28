Son dakika haberi! Başkan Köse'ye Cumhuriyet Bayramı'nda asker ziyareti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Başkan Köse'ye Cumhuriyet Bayramı'nda asker ziyareti

28.10.2020 21:37 | Son Güncelleme: 28.10.2020 21:41
Son dakika haberi! Başkan Köse'ye Cumhuriyet Bayramı'nda asker ziyareti

Son dakika haberine göre Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse askere gidecek olan gençleri makamında ağırlamaya devam ediyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse askere gidecek olan gençleri makamında ağırlamaya devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi, askerlik görevini yerine getirecek gençlere destek vererek, "Vatan sana, sevdiklerin bize emanet" sloganı ile askere gidecek gençlere moral desteği verirken onlara askeri ihtiyaç çantası armağan ediyor.

Birliğine teslim olacak olan asker Tugay Bostancı Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret ederek vedalaştı.

Kahraman Türk Ordusunun askeri olma onurunu yaşayacak tüm gençlere hayırlı teskereler temennisinde bulunan ve ziyaretin bu anlamlı günde yapılmasından mutluluk duyduğunu belirten Köse, "Cumhuriyetimizin 97'nci Yıl Dönümü'nü kutladığımız bu önemli günde, ziyaretime gelen genç kardeşime hayırlı teskereler diler onun nezdinde Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Savaşı kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, rahmetle, minnetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum" dedi.

Başkan Köse sözlerini, "Tarihe tanıklık etmiş, kültürünün biçimlendirdiği nadide kentimiz Cumhuriyetin tüm yansımalarını yaşamış ve yaşatmaktadır. Bu ışığı hiç kaybetmemek için pandemiye rağmen kutlamalarımızı coşkuyla gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadeleri ile noktaladı. - KARABÜK

Son dakika haberi! Başkan Köse'ye Cumhuriyet Bayramı'nda asker ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Osman Durmuş Meral Akşener Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Hande Erçel Türkan Şoray Eser Yenenler Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Babel Podolski Okan Buruk Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza Türk Yangın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Başkan Köse'ye Cumhuriyet Bayramı'nda asker ziyareti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 21:41:59. #1.15#
title