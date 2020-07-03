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Son dakika haberi... Başkan Kesikbaş, TÜFE) ve Yİ-ÜFE verilerini değerlendirdi

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Haziran 2020 verilerini değerlendirdi.

Son dakika haberi... Başkan Kesikbaş, TÜFE) ve Yİ-ÜFE verilerini değerlendirdi
03.07.2020 16:10 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:13

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Haziran 2020 verilerini değerlendirdi.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2020 Haziran döneminde yıllık yüzde 12,62, aylık yüzde 1,13; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de yıllık yüzde 6,17, aylık yüzde 0,69 arttı. Açıklanan verileri değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın son toplantısında faiz indirimi yapmayarak Temmuz 2019 sonrası politikasına ara verdiğini belirterek, "Bunun gerekçesi ise enflasyondaki yükseliş beklentisi olarak tanımlanmıştı. Bugün açıklanan enflasyon rakamları da aslında TCMB'nin son faiz kararının haklı olduğunu göstermekte. Enflasyondaki artışta kredilere olan talebin ve Covid-19 nedeniyle oluşan cari açığın etkili olduğunu söyleyebiliriz. Temmuz ve Ağustos ayı ile birlikte olumlu havanın esmesiyle ekonomik göstergelerde de pozitif yönlü bir hareketlenme bekliyoruz" dedi.

"Sanayinin dört sektöründeki yıllık değişmeler"

Haziran ayında endekste kapsanan 418 maddeden, 71 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleştiğini de bildiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, 57 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadığını, 290 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleştiğini belirtti. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimlerini ifade eden Kesikbaş, "Madencilik ve taşocakçılığında yüzde 4,19 imalatta yüzde 5,99, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,40, su temininde yüzde 7,30 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 6,14, dayanıklı tüketim malında yüzde 13,04, dayanıksız tüketim malında yüzde 8,00 artış, enerjide yüzde 5,00 azalış, sermaye malında yüzde 11,57 artış olarak gerçekleşti" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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