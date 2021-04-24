Son dakika haberi! Başkan Hürriyet'e halktan sevgi seli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Başkan Hürriyet'e halktan sevgi seli

Son dakika haberi! Başkan Hürriyet'e halktan sevgi seli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Pandemi şartlarına rağmen 23 Nisan'da tırda kendilerini selamlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i karşılarında gören vatandaşlar sevgilerini ve teşekkürlerini dile getirdi.

Pandemi şartlarına rağmen 23 Nisan'da tırda kendilerini selamlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i karşılarında gören vatandaşlar sevgilerini ve teşekkürlerini dile getirdi.

Yaşanılan Covid-19 sürecine rağmen tüm kentte bayram coşkusunun sürmesi için İzmit'in merkezinden köylerine varan büyük konvoyu ile 23 Nisan coşkusunu sokaklara taşıyan İzmit Belediyesi, vatandaşların yüzünü güldürdü. Gerçekleştirilen etkinlikten büyük memnuniyet duyan İzmit halkı, tırda kendilerini selamlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e sevgilerini ve teşekkürlerini iletti.

Yahya Kaptan, Hacıhasan Mahallesi ve Sarper Konutları'nda başkan Hürriyet'e sevgi gösteren vatandaşlar, "Başkanım sizi çok seviyoruz. İnşallah bir dahaki yıl 23 Nisan'ı çocuklarımızla birlikte hep beraber neşeyle kutlayacağız. Teşekkür ederiz, güzel bir bayram oldu. Seni çok seviyoruz" dedi. - KOCAELİ

Son dakika haberi! Başkan Hürriyet'e halktan sevgi seli
Son dakika haberi! Başkan Hürriyet'e halktan sevgi seli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde çocuklarla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde çocuklarla buluştu
İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Meral Akşener Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Demet Akalın Toprak Sergen Yılmaz Erdoğan
Spor Muslera Ömer Ali Cenk Tosun Yılmaz Vural Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Başkan Hürriyet'e halktan sevgi seli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 18:15:19. #1.16#

title