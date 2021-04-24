Son dakika haberi! Başkan Hürriyet'e halktan sevgi seli

Son dakika gelişmesine göre Pandemi şartlarına rağmen 23 Nisan'da tırda kendilerini selamlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i karşılarında gören vatandaşlar sevgilerini ve teşekkürlerini dile getirdi.

Pandemi şartlarına rağmen 23 Nisan'da tırda kendilerini selamlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i karşılarında gören vatandaşlar sevgilerini ve teşekkürlerini dile getirdi.

Yaşanılan Covid-19 sürecine rağmen tüm kentte bayram coşkusunun sürmesi için İzmit'in merkezinden köylerine varan büyük konvoyu ile 23 Nisan coşkusunu sokaklara taşıyan İzmit Belediyesi, vatandaşların yüzünü güldürdü. Gerçekleştirilen etkinlikten büyük memnuniyet duyan İzmit halkı, tırda kendilerini selamlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e sevgilerini ve teşekkürlerini iletti.

Yahya Kaptan, Hacıhasan Mahallesi ve Sarper Konutları'nda başkan Hürriyet'e sevgi gösteren vatandaşlar, "Başkanım sizi çok seviyoruz. İnşallah bir dahaki yıl 23 Nisan'ı çocuklarımızla birlikte hep beraber neşeyle kutlayacağız. Teşekkür ederiz, güzel bir bayram oldu. Seni çok seviyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı