Son dakika haberi... Başkan Gürkan, bayramın ilk gününde şehitliği ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Başkan Gürkan, bayramın ilk gününde şehitliği ziyaret etti

Son dakika haberi... Başkan Gürkan, bayramın ilk gününde şehitliği ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Bayram Namazını Şehir Mezarlığı Camiinde kıldıktan sonra, vatandaşlarla bayramlaşarak şehitlik ziyaretinde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Bayram Namazını Şehir Mezarlığı Camiinde kıldıktan sonra, vatandaşlarla bayramlaşarak şehitlik ziyaretinde bulundu.

Ramazan ayı içerisinde alınan tam kapanma tedbirlerinin Ramazan Bayramını da kapsamasıyla birlikte buruk geçen bayramda, tedbirler çerçevesinde Bayram Namazını Şehir Mezarlığı Camiinde kılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, namaz sonrasında da şehitlik ziyaretinde bulundu. Şehitlikte bulunan şeref defterini imzalayan Başkan Gürkan, Şehitlikte ziyarette bulunan şehit ailelerinin Ramazan Bayramlarını da tebrik etti. Korona virüs nedeniyle bir bayramı daha buruk ve hüzünlü geçirdiklerini dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bayram namazımızı Şehir Mezarlığında bulunan camimizde kıldıktan sonra Şehitlik ziyaretinde bulunduk. Şehit ailelerimize sabrı cemil diledik. Şehitlerimizin şefaatlerine bizlerin nail olmasını temenni ettik. Görüldüğü gibi hem ülkemiz, hem Alemi İslam hem de insanlık olarak bayramı buruk ve hüzünlü bir şekilde idrak ediyoruz. Bir taraftan insanlığın yakasına musallat olan korona virüs can almaya devam ediyor ve insanları maske ve mesafe koşullarıyla birbirlerinden uzaklaştırıyor. Diğer taraftan Alemi İslam'ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da kan dökülüyor. Bu durum Müslüman olarak bizleri üzüntüye sevk ediyor. Diğer taraftan Bayramların lafzı olan coşku ve sevinç içerisinde idrak edilmesi, küçüklerin büyükleri ziyaret etmesi, hısım akrabanın birbirlerine yakın olması, küskünlerin barıştırılması temel esaslı olan bayramında hüzünlü bir şekilde buruk bir şekilde idrak edilmesi bizleri üzüyor. Bütün hemşerilerimizin Ramazan Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Milletimizin bayramını kutluyorum. Alemi İslam'ın bayramını kutluyorum. Bayramların milletimize sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum. İnsanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Nice bayramlara milletimizce, insanlıkça huzur ve barış içerisinde girmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - MALATYA

Son dakika haberi... Başkan Gürkan, bayramın ilk gününde şehitliği ziyaret etti
Son dakika haberi... Başkan Gürkan, bayramın ilk gününde şehitliği ziyaret etti
Son dakika haberi... Başkan Gürkan, bayramın ilk gününde şehitliği ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il namaz saatleri
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il namaz saatleri
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Donald Trump Antony Blinken Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Cemal Hünal Jennifer Lopez
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Başkan Gürkan, bayramın ilk gününde şehitliği ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 13:47:09. #1.15#

title