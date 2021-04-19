Son dakika haberi! Başkan Günel'den 'Havuzlu' algı operasyonuna sert yanıt verdi
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Son dakika haberi! Başkan Günel'den 'Havuzlu' algı operasyonuna sert yanıt verdi

Son dakika haberi! Başkan Günel'den 'Havuzlu' algı operasyonuna sert yanıt verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belgeleriyle yalanlanmasına karşın, gündemde tutulmaya çalışılan "Hazine arazisine kaçak havuz yapıldığı" iddialarına sert tepki gösterdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belgeleriyle yalanlanmasına karşın, gündemde tutulmaya çalışılan "Hazine arazisine kaçak havuz yapıldığı" iddialarına sert tepki gösterdi. Başkan Günel, "Tüm belgeleriyle açıkladık. Burası hazine arazisi değil. Havuz da kaçak değil. Ama halen aynı yalanları yazıyorlar. Açıkça, utanmadan, vicdansızca karalamaya çalışıyorlar" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel belirli çevrelerce yaratılmak istenen algı operasyonlarına sert tepki gösterdi. Başkan Günel; gerek belediyemiz gerekse şahsım ile ilgili bu tarz karalama algı operasyonları dün olduğu gibi bugünde kamuoyu nezdinde karşılık bulmayacaktır. Son olarak, ikamet ettiğim site ile ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeklerle alakası yoktur.

Türkmen Mahallesi Ahmet Şaban Alkış Sokak 857 ada 8 Parsel de bulunan site havuzu - K766LUDF belge nolu yapı kayıt belgesi ile kayıt altındadır. Herhangi bir kaçak inşaat veya yapı olması söz konusu değildir. Ayrıca alan hazine arazisi üzerinde olması mümkün değildir. Bu konuda belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğümüzce hazine arazisinde yer almadığı da resmi olarak açıklanmıştır. Aksi takdirde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapı kayıt belgesi düzenlenmesi mümkün olamaz. Ayrıca bu yapı, ben evi aldığım zamanda mevcut durumda idi. Havuzun bulunduğu alan yine sitenin kendi sınırları içinde yeşil alan olarak belirlenen kısımdadır. İmar barışı kapsamında başvurularak yapı kayıt belgesi alınmıştır. Kamuoyunca kim oldukları çok iyi bilinen çevrelerce yapılan bu algı operasyonu içerikli yalan haberler ile ilgili hukuki süreçleri de pazartesi itibari ile başlatacağım" dedi. - AYDIN

Son dakika haberi! Başkan Günel'den 'Havuzlu' algı operasyonuna sert yanıt verdi
Son dakika haberi! Başkan Günel'den 'Havuzlu' algı operasyonuna sert yanıt verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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