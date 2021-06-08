Son dakika haberi... Başkan Gültak, mecliste kentsel dönüşüme destek istedi

Son dakika haber... Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve tüm meclis üyelerinden, kentsel dönüşüm projelerine destek istedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve tüm meclis üyelerinden, kentsel dönüşüm projelerine destek istedi.

Başkan Gültak, Büyükşehir Belediye Meclisinin haziran ayı toplantısı birinci birleşiminde söz alarak, kentsel dönüşüm için destek çağrısında bulundu. 5 Haziran Dünya Çevre Gününde açılışı yapılan Mersin Millet Bahçesine değinen Gültak, "Çocuklarımıza bırakacağımız en iyi miras, temiz ve sağlıklı bir dünya, temiz bir hava ve ormanlardır. Dolayısıyla gelin, şehrimizin kalbini değiştirelim. Şehir, kaçak yapılarla dolu. Tabi bu sizin de benim de suçum değil. Geçmiş siyasetçiler bir kaçış yolu aramışlar" dedi.

"142 dönüm üzerinde sadece 700 konut; Mersin'de başka bir örneği yok"

Barış Mahallesinde, 1 Eylül'den itibaren toplu konut noktasındaki çalışmaların tamamlanacağını kaydeden Gültak, "Barış Mahallesinde insanlarımız, maalesef çok kötü koşullar altında yaşıyor. Proje sayesinde orada da yeni ve modern konutlar, yeni caddeler, yeni yeşil alanlar, yeni parklar oluşacak" diye konuştu.

Çay Mahallesinde ise 142 dönüm arazi üzerinde 415 konutun tamamlandığını belirten Gültak, bölgede 300 konutun daha yapılacağını söyledi. Meclis üyelerine seslenen Gültak, "Toplam 142 dönüm içerisinde 700 konut yer alacak. Mersin'de başka bir örneği yok. Yemyeşil alanlar, kelebekler, arılar, sabah ezanıyla öten kuşlar. Meclisimizde tekrar edeceğim ama Akdeniz'in sorunlarını çözmeden Mersin'in sorunlarını çözemezsiniz. Madem Akdeniz kentin kalbi; çalışmayan bir kalp vücuda kan pompalamaz, beyin çalışmaz, hiçbir organ çalışmaz. Çevre diyorsak, gelin Kürt, Arap, Yörük, Roman, Hıristiyan kardeşlerimizin de mağdur olmayacak şekilde, iknaları sağlanarak onlarla ortak noktada buluşarak bu şehri birlikte dönüştürelim" ifadelerini kullandı.

"Yıllarca halının altına süpürülmüş bu sorunu birlikte çözelim"

"Eğer bu şehri dönüştürürsek, birçok park, otopark kazanır, yeşil alanları arttırırız. Lojistik alanlar, yeni sanayi alanları çıkarırız, limanı büyütürüz" diyen Gültak, ancak bunun için sadece TOKİ'nin veya Akdeniz Belediyesinin kısıtlı imkanları ile yapılan çalışmaların yeterli olmadığını vurguladı. Gültak, "İşte tam da bu noktada hepinizden, tüm meclis üyelerimizden destek istiyorum. Yıllarca bu sorun çözülmemiş, halının altına süpürülmüş. Gelin, Akdeniz'i hep beraber dönüştürelim. Akdeniz'de yaşayan Türk, Kürt, Arap, Yörük kadınlarının böyle yaşamaları, onların kaderi değil. Onlar da Yenişehir, Mezitli'de yaşayan insanların konfor imkanlarına kavuşsun, çocukların park alanları olsun" çağrısı yaptı.

"Gelin, hepimiz bir ucundan tutalım, şehrimizin kaderini birlikte değiştirelim"

Akdeniz'de, kış aylarında kömür ve odun kullanımından kaynaklı ciddi bir hava kirliliği yaşandığına da dikkati çeken Başkan Gültak, "Yenişehir ve Mezitli'de bu durum yok. Toroslar'ın ise bir kısmında var. Peki, bunu nasıl çözeceğiz? Tek çözüm yolu var; orada yaşayan insanları da ikna ederek bu bölgeleri dönüştüren projeleri hayata katmak. Böylece şehrin havasını temizleyeceğiz. Alın size çevre projesi. Altı ay boyunca bu şehir, karbonmonoksit ve diğer zehirli gazlarla doluyor. Bu kirli havayı hepimiz soluyoruz. Kışın herkes sobasını yakıyor, göz gözü görmüyor. Alın size çevre sorunu! Gelin bu şehrin kaderini değiştirelim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bize destek verin. Bir yandan TOKİ, bir yandan biz, diğer yandan siz, bir an önce bu şehrin dönüşmesi noktasında plan-projelerinizi hazırlayın. Hep birlikte bir ucundan tutup şehrimizi değiştirelim. TOKİ veya kentsel dönüşüm projeleri, sadece şehrin veya insanların modern bir yaşama kavuşmasını sağlamıyor, aynı zamanda bu dönüşüm çevreci de olacak" diye konuştu.

"Mersin'de bir Roman Köyü kuralım"

Roman vatandaşların sorunlarına da işaret eden Gültak, Romanların yaşam koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra, kentte bir Roman Köyü kurulması için de çağrı yaptı. "Roman kardeşlerimizle de ilgili gelin bir dönüşüm projesi hazırlayalım" diyerek meclise seslenen Gültak, "Büyükşehir Belediyesinin, Akdeniz'e göre imkanları ve sahip olduğu araziler vardır. Bu arazilerde Roman kardeşlerimiz için konut ve işyerleri yapalım. Onları Barış ve Turgut Reis'te insanlık dramı yaşadıkları ortamdan kurtaralım. Bir 'Roman Köyü' kuralım mesela. Onların sanatları, zanaatları, el becerileri, işleri var. Orada icra esinler, satış da yapsınlar. Mersin'den, Mezitli'den, Yenişehir'dan, Adana veya daha diğer kentlerimizden insanımız, 'Ya orada bir Roman köyü varmış' desinler ve gelsinler. Böyle bir köy kuralım. Bu insanlarımıza bir katkımız olsun" şeklinde konuştu.

"Eğer gerçekten çevreci isek, bu sözde kalmasın"

"Akdeniz'in sorunlarını çözmeden Mersin'i düzeltemeyiz" vurgusunu yineleyen Gültak, "Mersin'in merkezinde yer alan Akdeniz ilçesi kalp ve herkes de bunu kabul ediyor. Eğer çevreci isek bu sözde kalmasın. Sahillerden tutun tüm şehri; annelerimizin, kardeşlerimizin, ağabeylerimizin, hiçbir ayırım yapmadan, örf ve adetlerine dokunmadan dönüştürelim. Yeni parklar, yeşil alanlar, yeni bulvarlar elde edelim, kentimizi, çevremizi, doğamızı ve havamızı temizleyelim" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı