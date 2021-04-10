Son dakika haberi: Başkan Gülsoy: "Polisimizin gösterdikleri özveri her türlü takdirin üzerindedir"

Son dakika gelişmesine göre Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Polis haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Polis haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Gülsoy, polis denilince akıllara emniyet, asayiş, huzur ve güvenin geldiğini vurgulayarak "Pandeminin etkili olduğu bu günlerde polisimizin fedakarca çalışması, halkımızın sağlığı için her mahalle ve sokakta görev alması, gösterdikleri özveri her türlü takdirin üzerindedir." dedi.

Başkan Ömer Gülsoy, mesajından; "Türk polisimizin fedakar ve görev aşkıyla yaptığı çalışmaları halkımıza güven ve gurur vermektedir. Huzur, güven ve istikrar; gelişme ve kalkınma hedefine giden yolda duyulan en büyük ihtiyaçtır. Huzur ve güvenimizi 176 yıldır sağlayan da, kuşkusuz güvenlik güçlerimizdir, Türk Polis Teşkilatı'mızdır. Türk polis teşkilatı, suç ve suçluyla mücadelede cesaret nişanesi, Vatana, millete, bayrağa sevgide cevval bir sadakat timsali, masum ve mağdurları korumada asalet numunesidir" ifadelerini kullandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın, tam 176 yıldır şan ve şerefle yürütülen bir görev ahlakını temsil ettiğini dile getiren Başkan Gülsoy, "Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak; huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri bulunan ve bu görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımıza minnettarız" dedi. Başkan Gülsoy, kutlama mesajında Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde Türk Polis Teşkilatı'nın üstlendiği büyük sorumluluğa da dikkat çekti. Gülsoy, şunları kaydetti;

"Pandeminin tüm dünyada ve ülkemizde etkili olduğu bu günlerde sadece ilgili kurumlar değil, Polis teşkilatımız ve güvenlik güçlerimiz de ortaya büyük bir seferberlik örneği koymuştur. İnsanlarımızı salgından koruyabilmek için canla başla mücadele etmekte, gece-gündüz demeden mesai halinde bulunmaktadır. Onlar her türlü risk ve tehditle karşı görev yapmakta, milletin sıhhat ve selameti için yoğun bir gayret ve çaba göstermektedir. Bu dahi bizim ne kadar şanslı ve polislerimiz sayesinde ne kadar güvende olduğumuzu fazlasıyla göstermektedir. Süreçte Kayseri başta olmak üzere, yurdun dört bir yanında görev alan tüm polislerimize kolaylıklar diliyor, işte bu duygu ve düşüncelerle 176 yıldır fedakarca çalışan Türk Polisine teşekkür ediyor, tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftasını kutluyorum. Görevi başında şehit düşen polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Görevleri başında olan tüm polis teşkilatımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlik dolu nice yıllar diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı