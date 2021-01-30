Son dakika haberi: Başkan Gökhan Yüksel'den, kardeş belediye başkanları ile online görüşme

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi ile kardeş belediyelerin başkanlarıyla online görüşme gerçekleştirdi. Yüksel, Kartal'da pek çok Bosnalı ve Balkanlardan göç eden vatandaşların yaşadığını belirterek iki kent arasındaki kardeşlik köprülerinin güçlenmesini, kültür ve sanat alanında ortak girişimlerde bulunulmasını arzu ettiklerini söyledi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kardeş belediye olan Bosna Hersek Tuzla Kantonu Banoviçi Belediye Başkanı Bego Gutic ve Bulgaristan Silistre İli Sitovo Belediye Başkanı Sezgin Aliibram ile video konferans yöntemi ile görüşme gerçekleştirdi. Yüksel'in ilk video konferans görüşmesi Bego Gutic ile oldu. Görüşme sırasında Başkan Yüksel'e Kartal Belediye Meclisi Üyesi ve Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olcay Özgön ile Kartal Belediyesi eski meclis üyelerinden Yusuf Memnun eşlik ederek çevirmenlik yaptı.

"KARDEŞLİK KÖPRÜLERİNİN GÜÇLENMESİ GEREKİYOR"

Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'da pek çok Bosnalı ve Balkanlardan göç eden vatandaşların yaşadığını belirterek iki kent arasındaki kardeşlik köprülerinin güçlenmesini, kültür ve sanat alanında ortak girişimlerde bulunulmasını arzu ettiklerini söyledi.

Her iki belediye arasında diyalogun artırılması ve pandemi sürecinden sonra da ortak projeler yapılmasını hedeflediklerini belirten Başkan Yüksel, Banoviçi'de Kovid-19 salgını ile ilgili gelişmeleri sordu. Belediye Başkanı Bego Gutic ise pandemi ile mücadele ettiklerini ve çıkan vakaların hemen karantinaya alındığını belirterek salgını kontrol altına almak için tedbirler uyguladıklarını ve Banoviçi'de rakamların düşmeye başladığını dile getirdi.

HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Başkan Gökhan Yüksel ise her türlü yardıma hazır olduklarını belirterek Kartal'da çok sayıda Bosnalı vatandaşın yaşadığını ve onlarla iletişime büyük önem verdiklerini söyledi. Kartal'da; Srebrenitsa Katliamı'nda yaşamını yitirenler için bir anıt yapıldığını ve her yıl anma töreni gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Yüksel, pandeminin ortadan kalkmasının ardından karşılıklı ziyaretlerin başlamasını arzu ettiklerini belirtti

ALİİBRAM: TÜRKİYE İKİNCİ VATANIMIZ

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in ikinci görüşmesi ise Bulgaristan Silistre İli Sitovo Belediye Başkanı Sezgin Aliibram ile gerçekleşti. Görüşmede Bulgaristan'da yoğun bir kar yağışı gerçekleştiğini kaydeden Aliibram, Sitovo'da Kovid-19 salgını ile mücadelenin birinci gündem maddesi olduğunu söyledi. Görece küçük bir nüfusa sahip olmalarına rağmen vakaların ve karantinada olan vatandaşların olduğunu açıklayan Başkan Aliibram, Türkiye'nin kendileri için ikinci vatan olduğunu söyledi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise kardeş belediye Sitovo ile karşılıklı diyaloğu sürdürmek istediklerini ve pandeminin ortadan kalkmasının ardından karşılıklı yatırım imkanlarının değerlendirilmesi için de ziyaretlerin başlamasını arzu ettiklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı