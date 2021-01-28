Son dakika haberi | Başkan Gökhan Yüksel apartman görevlileriyle bir araya geldi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Kartal'da bulunan apartman görevlileriyle buluştu. Apartman görevlilerin taleplerini dinleyen Başkan Yüksel, "Bugün apartman görevli komşularımıza hem hizmetlerimizi anlattık hem de onların sorunlarını dinledik. Çözüm önerisi oluşturabilmek için notlarımızı aldık" diye konuştu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Kartal'da bulunan apartman görevlileriyle bir araya geldi. Başkan Yüksel toplantıda apartman görevlilerinin sorun ve taleplerini dinledi. Belediyeyi ilgilendiren problemlerin çözümü için gerekli girişimlerin yapılacağını belirten Yüksel, "Çözüm önerisi oluşturabilmek için notlarımızı aldık" dedi.

"HEM HİZMETLERİMİZİ ANLATTIK HEM DE SORUNLARI DİNLEDİK"

Çözüm oluşturabilmek için gereken notları aldıklarını söyleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal'da hizmette 500 günümüzü kartallı komşularımızla buluşarak anlatmaya çalışıyoruz. İlk önce basın mensuplarıyla buluştuk. Ardından bölgemizdeki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Bugün ise bölgemizdeki apartman görevlileriyle birlikteyiz. Yaptığımız işleri apartman görevli abilerimiz ve ablalarımıza anlattık. Onlarda yaptıklarımızı mutlulukla karşıladı. Aynı zamanda komşularımızla bir araya gelmişken onların sorunlarını da konuştuk. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'da bu toplantılara çok ciddi önem veriyor. Bizlere onun talimatları doğrultusunda apartman görevli komşularımıza hem hizmetlerimizi anlattık hem de onların sorunlarını dinledik. Çözüm önerisi oluşturabilmek için notlarımızı aldık" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı