Son dakika haberi: Başkan Ertuğrul Çetin: "Kazanmanın tek bir yolu var o da birlikte mücadele etmek"
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Son dakika haberi: Başkan Ertuğrul Çetin: "Kazanmanın tek bir yolu var o da birlikte mücadele etmek"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Başkan Ertuğrul Çetin: 'Kazanmanın tek bir yolu var o da birlikte mücadele etmek'

Son dakika gündem haberi: Pursaklar'ın geleceği için vatandaşlarla istişarelerde bulunmaya devam eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, artan vaka sayıları nedeniyle ilçe sakinlerine uyarılarda bulundu.

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Pursaklar'ın geleceği için vatandaşlarla istişarelerde bulunmaya devam eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, artan vaka sayıları nedeniyle ilçe sakinlerine uyarılarda bulundu.

Son günlerde ülke genelinde artan vaka sayıları ile birlikte risk haritasında Ankara'nın kırmızı kategoriye çıkmasıyla birlikte hafta sonu sokak kısıtlamalarına geri dönüldü.

Yeniden yükselişe geçen vaka sayıları nedeniyle ilçedeki ortak kullanım alanları başta olmak üzere restoran, kafe ve iş yerlerini ziyaret eden Başkan Ertuğrul Çetin, alınan yeni tedbirler hakkında vatandaşları bilgilendirerek uyarılarda bulundu.

"Gerek açık havada gerek kapalı ortamlarda kurallara uyalım"

Vatandaşlardan korona virüs tedbirlerine harfiyen uymalarını isteyen Başkan Ertuğrul Çetin; "Vaka sayılarımızda yukarı yönlü hareketler görülmeye başladı. Korona virüsle mücadelede biz elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösteriyoruz. Esnafımızı ve vatandaşlarımızı, temizlik, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda her fırsatta uyarıyoruz. Bu illetten kurtulmanın tek yolu 3 altın kurala sıkı sıkıya bağlı kalmamızla mümkün. Gerek açık havada gerek kapalı ortamlarda kurallara uyalım. Böylece hem kendimizi hem ailemizi hem de ilçemizi koruruz. Unutmayalım, kazanmanın tek bir yolu var oda birlikte mücadele etmek" dedi. - ANKARA

Son dakika haberi: Başkan Ertuğrul Çetin: 'Kazanmanın tek bir yolu var o da birlikte mücadele etmek'
Son dakika haberi: Başkan Ertuğrul Çetin: 'Kazanmanın tek bir yolu var o da birlikte mücadele etmek'
Son dakika haberi: Başkan Ertuğrul Çetin: 'Kazanmanın tek bir yolu var o da birlikte mücadele etmek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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