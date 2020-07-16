Son dakika haberi: Başkan Doğan'dan kreş müjdesi Son dakika haberlerine göre Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakımevindeki çalışmalarda sona gelindi.

Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakımevindeki çalışmalarda sona gelindi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Hayırsever Sadık Uzunoğlu ile birlikte, Ocak ayında temeli atılan Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakımevinde incelemelerde bulunarak, görevlilerden bilgi aldı. Başkan Doğan, kreşin yeni eğitim-öğretim döneminde hizmete açılacağını söyledi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sevindik Mahallemizde yapımında sona geldiğimiz Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakımevini, Hayırsever Sadık Uzunoğlu ile birlikte ziyaret ettik. Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledik. Kreşimiz yeni eğitim-öğretim döneminde çocuklarımızın hizmetinde olacak. Eğitime, çocuklarımıza ve onların geleceklerine yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA