Son dakika haberi: Başkan Demirtaş: "Hizmet kalitemizi teknolojik yeniliklerle yükseltiyoruz"
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Son dakika haberi: Başkan Demirtaş: "Hizmet kalitemizi teknolojik yeniliklerle yükseltiyoruz"

Son dakika haberi: Başkan Demirtaş: 'Hizmet kalitemizi teknolojik yeniliklerle yükseltiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... İlkadım Belediyesi 'ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası'nı aldı.

İlkadım Belediyesi 'ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası'nı aldı.

"Hizmette ve Kalitede Örnek Belediye Olmak" vizyonu doğrultusunda, çalışmalarına devam eden İlkadım Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi kapsamında almış olduğu TS ISO/IEC 27001-2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni 21 Ağustos 2021 tarihinden itibaren 3 yıl geçerli olmak üzere hak kazanarak bu alandaki yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

Alınan sertifikayla ilgili İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a makamında bir sunum gerçekleştiren Bilgi İşlem Müdürü Semih Okuyucu, "Alınan bu belge ile var olan bilgi güvenliği bir kez daha tescillenmiş oldu" dedi. Okuyucu, kurum içi bilgi güvenliği çalışmaları hakkında denetim sürecinin ve sistem üzerinde yapılan sızma testlerinin son derece başarılı geçtiğini, vatandaşların ve kurum verilerinin güvenliğinin ISO standartlarına uygunluğu kapsamında kontrol edildiği denetimin, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından başarıyla tamamlandığını söyledi.

"Hizmet kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz"

Yapılan sunum sonrası "Bilgi Güvenliği Sistemi" sertifikasının önemine değinen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bilim ve teknolojinin sağlamış olduğu bütün gelişme ve imkanlardan faydalanılarak hizmet kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Bilgi güvenliğine yönelik önlemlerin en üst düzeyde alınması son derece önemli. Bu anlamda ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası'nın alınmasında emeği geçen Bilgi İşlem Müdürümüze ve çalışma arkadaşlarını haklı başarılarından dolayı bir kez daha kutluyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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