Son dakika haberi | Başkan Büyükkılıç Bakan Akar ile Varank'ı belediyede ağırladı
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Son dakika haberi | Başkan Büyükkılıç Bakan Akar ile Varank'ı belediyede ağırladı

Son dakika haberi | Başkan Büyükkılıç Bakan Akar ile Varank'ı belediyede ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ı Büyükşehir Belediyesi'nde ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ı Büyükşehir Belediyesi'nde ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindeki heyeti Havaalanı'nda karşıladı. Karşılamada Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da yer aldı.

Bakanlar Hulusi Akar ile Mustafa Varank ilk olarak Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İyi Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi (İKUM) ve Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ARAGEM) inşaatını inceledi. Bakanlar ziyaret esnasında Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'tan ERÜ tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşı ile ilgili bilgi aldı.

Bazı temaslarından sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelen heyet, kapıda çiçeklerle karşılandı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, "Sizleri bu güzel Ramazan ayında şehrimizde görmekten keyif alıyoruz. Belediye olarak bir sıkıntımız yok, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uyum kültürünü göz ardı etmiyoruz. Siyasilerimizle, yöneticilerimizle dayanışma içerisinde çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza Şehir Hastanesi gibi bir değeri bu pandemi sürecinde herkesin takdir ettiği böyle bir hastaneyi şehrimize kazandırdığı için minnet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Kayseri'nin önemine işaret ederek, ev sahipliğinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, ziyaret sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ve beraberindeki heyeti havaalanından uğurladı. - KAYSERİ

Son dakika haberi | Başkan Büyükkılıç Bakan Akar ile Varank'ı belediyede ağırladı
Son dakika haberi | Başkan Büyükkılıç Bakan Akar ile Varank'ı belediyede ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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