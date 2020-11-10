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Son dakika haberi... Başkan Böcek'in rehabilitasyon ve fizik tedavisi serviste devam ediyor

10.11.2020 19:18 | Son Güncelleme: 10.11.2020 19:22
Son dakika haberi... Başkan Böcek'in rehabilitasyon ve fizik tedavisi serviste devam ediyor

Son dakika gelişmesine göre KORONAVİRÜS tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle yoğun bakımdaki 64 günlük tedavinin ardından normal servise alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in rehabilitasyon ve fizik tedavisinin devam etmekte olduğu, sağlık durumunun ise olumlu yönde...

KORONAVİRÜS tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle yoğun bakımdaki 64 günlük tedavinin ardından normal servise alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in rehabilitasyon ve fizik tedavisinin devam etmekte olduğu, sağlık durumunun ise olumlu yönde ilerlediği açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle Başkan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. 25 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Başkan Böcek, yoğun bakımdaki 64 günün ardından dün normal servise alındı. Muhittin Böcek'in bilincinin yerine geldiği, sağlık durumunun ise gün geçtikçe iyiye gittiği öğrenildi.

'ÖNEMLİ GELİŞMELER OLDUKÇA AÇIKLAMA YAPILACAK'

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in rehabilitasyon ve fizik tedavisi normal serviste devam etmekte, sağlık durumu olumlu yönde ilerlemektedir. Doktorların bilgisi dahilinde her gün açıklama yerine, önemli gelişmeler olduğunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN

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