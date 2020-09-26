Son dakika haberi! Başkan Böcek'e trakeostomi uygulandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Başkan Böcek'e trakeostomi uygulandı

26.09.2020 13:58 | Son Güncelleme: 26.09.2020 14:02
Son dakika haberi! Başkan Böcek'e trakeostomi uygulandı

Bir son dakika haberine göre KORONAVİRÜS tedavisinin ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusunda açılan delik) uygulaması yapıldığı öğrenildi.

KORONAVİRÜS tedavisinin ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusunda açılan delik) uygulaması yapıldığı öğrenildi. CHP'li Başkan Böcek'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Durumunun kötüye gitmesi üzerine Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu.  Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Başkan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine önceki gece Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bu sevkten kısa süre önce entübeden çıkartılan Başkan Böcek'in solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandığı öğrenildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda uyutulan Muhittin Böcek'in tedavisi halen solunum cihazına bağlı bir şekilde devam ediyor. Başkan Böcek'in son sağlık durumu hakkında Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak devam etmektedir."TRAKEOSTOMİ NEDİR?

Trakeostomi, nefes borusuna tıbbi amaçlarla gırtlak seviyesinin altından dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemimin adıdır.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Enes Batur Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Sörloth Can Bartu Erol Bulut Malcolm Thomas Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Ekim Kavga Otomobil Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Başkan Böcek'e trakeostomi uygulandı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 14:16:10. #1.14#
title