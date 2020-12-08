Son dakika haberi! Başkan Böcek, 4 ay sonra belediyede
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Son dakika haberi! Başkan Böcek, 4 ay sonra belediyede

08.12.2020 15:02 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:28
Son dakika haberi! Başkan Böcek, 4 ay sonra belediyede

Edinilen son dakika gelişmesine göre KORONAVİRÜS tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kalan ve 108 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bugün görevinin başına geçti.

KORONAVİRÜS tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kalan ve 108 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bugün görevinin başına geçti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de alındığı yoğun bakımda 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı. Başkan Böcek, 108 günün sonunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu.Tedavisi evinde devam eden Başkan Böcek, bugün saat 14.45 sıralarında makam aracıyla Büyükşehir Belediye binasına gelerek görevinin başına geçti. Yaklaşık 4 ay sonra belediyeye gelen Başkan Böcek'e koronavirüs tedbirleri nedeniyle herhangi bir karşılama töreni düzenlenmedi. Belediye girişinde aracından çevredekilere el sallayan Böcek, "Önümüzdeki günlerde basın toplantısı yapacağım. Sizleri çok seviyorum" dedi.


Son dakika haberi! Başkan Böcek, 4 ay sonra belediyede
Son dakika haberi! Başkan Böcek, 4 ay sonra belediyede
Son dakika haberi! Başkan Böcek, 4 ay sonra belediyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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