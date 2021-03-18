Son dakika haberi... Başkan Aydıner'den şehit ailelerine ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Başkan Aydıner'den şehit ailelerine ziyaret

18.03.2021 17:30 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:42
Son dakika haberi... Başkan Aydıner'den şehit ailelerine ziyaret

Gelen son dakika haberine göre Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı münasebetiyle ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı münasebetiyle ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile birlikte Bayrampaşalı şehitler Recep Çavdar ile Metin Şahin'in ailelerini evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehit annelerine çiçek takdim eden Başkan Atila Aydıner, "Aziz şehitlerimize milletçe büyük bir vefa borcumuz var. Başta Çanakkale olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Onların kıymetli ailelerine de en derin saygılarımı sunuyorum. Onlar bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Son dakika haberi... Başkan Aydıner'den şehit ailelerine ziyaret
Son dakika haberi... Başkan Aydıner'den şehit ailelerine ziyaret
Son dakika haberi... Başkan Aydıner'den şehit ailelerine ziyaret
Son dakika haberi... Başkan Aydıner'den şehit ailelerine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Akif Ersoy Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Birol Güven Hande Erçel Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Caner Erkin Hakan Özmert Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Başkan Aydıner'den şehit ailelerine ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 17:44:08. #1.15#
title