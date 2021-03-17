Son dakika haberi: Başkan Atay, Atatürk Devlet Hastanesi'nin talebini yerine getirdi
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Son dakika haberi: Başkan Atay, Atatürk Devlet Hastanesi'nin talebini yerine getirdi

17.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:36
Son dakika haberi: Başkan Atay, Atatürk Devlet Hastanesi'nin talebini yerine getirdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay çalışmalarını sürdürürken, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepleri de karşılamaya devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay çalışmalarını sürdürürken, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepleri de karşılamaya devam ediyor.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nden gelen talep doğrultusunda, altyapı çalışmaları tamamlanan yeni poliklinik alanlarında üstyapı çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi yerleşkesini kısa zamanda yeni görünümüne kavuşturmak için yoğun mesai harcıyor. Atatürk Devlet Hastanesi yönetimi, taleplerini yerine getiren Başkan Atay'a teşekkür ederek çalışmalara başlayan belediye ekiplerine kolaylık diledi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay yaptığı açıklamada, "Sosyal belediyecilik anlayışımız ile Efelerimizi daha yaşanabilir, modern bir kent haline getirmek için, eğitimden sağlığa, spordan kültür sanat kadar, hayatın her alanında hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Efeler halkımızın refahı için her türlü talebi de yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi. - AYDIN

Son dakika haberi: Başkan Atay, Atatürk Devlet Hastanesi'nin talebini yerine getirdi
Son dakika haberi: Başkan Atay, Atatürk Devlet Hastanesi'nin talebini yerine getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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