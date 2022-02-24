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Son dakika haberi... Başkan Atabay, Atatürk'ün sözünü hatırlatarak savaşa karşı çıktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi... Başkan Atabay, Atatürk'ün sözünü hatırlatarak savaşa karşı çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin ardından bir mesaj yayımlayan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözlerini hatırlatarak, "savaşa hayır" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin ardından bir mesaj yayımlayan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözlerini hatırlatarak, "savaşa hayır" dedi.

Rusya-Ukrayna arasında bir süredir yaşanan krizin ardından korkulan oldu. Rusya, günün erken saatlerinde Ukrayna'ya askeri operasyon başlattı. Tüm dünyada endişe ile takip edilen operasyon sürerken Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay bir sağduyu mesajı yayımladı. Mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözüne yer veren Başkan Atabay, "Masumların öldüğü hiçbir savaşın kazananı yoktur. Savaşa hayır. Yurtta sulh, cihanda sulh" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, Ukrayna, Rusya, Sulh, Yerel, Haberler

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