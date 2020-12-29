Başkale'de kar lastiği ve zincir denetimi
29.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:25
Van'ın Başkale ilçesine ekili olan kardan dolayı jandarma ekipleri, kar lastiği ve zincir denetimi yaptı.
Van'ın Başkale ilçesine ekili olan kardan dolayı jandarma ekipleri, kar lastiği ve zincir denetimi yaptı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolundaki Bebleşin kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi.
Ekipler, araçlarda kar lastiği ve zincirler kontrolü yaparak sürücülere uyarılarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur