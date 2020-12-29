Başkale'de kar lastiği ve zincir denetimi
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Başkale'de kar lastiği ve zincir denetimi

29.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:25
Başkale'de kar lastiği ve zincir denetimi

Van'ın Başkale ilçesine ekili olan kardan dolayı jandarma ekipleri, kar lastiği ve zincir denetimi yaptı.

Van'ın Başkale ilçesine ekili olan kardan dolayı jandarma ekipleri, kar lastiği ve zincir denetimi yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolundaki Bebleşin kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler, araçlarda kar lastiği ve zincirler kontrolü yaparak sürücülere uyarılarda bulundu.

Başkale'de kar lastiği ve zincir denetimi
Başkale'de kar lastiği ve zincir denetimi
Başkale'de kar lastiği ve zincir denetimi
Başkale'de kar lastiği ve zincir denetimi
Başkale'de kar lastiği ve zincir denetimi
Başkale'de kar lastiği ve zincir denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 12:26:44. #1.15#
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