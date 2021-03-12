Son dakika haberi: Başkale'de 5 kilogram uyuşturucu ele geçirilirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi: Başkale'de 5 kilogram uyuşturucu ele geçirilirdi

12.03.2021 09:22 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:28
Son dakika haberi: Başkale'de 5 kilogram uyuşturucu ele geçirilirdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Ilıcak Mahallesi'nde belirlenen bir ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucu metamfetamin, reçine esrar, toz esrar ve afyon sakızı olduğu değerlendirilen toplamda 5 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, 1 şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Cahit Özkan Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Şevket Çoruh Ferhan Şensoy
Spor Hakan Kutlu Ali Şansalan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Başkale'de 5 kilogram uyuşturucu ele geçirilirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 09:29:41. #1.14#
title