Son dakika haberi: Başkale'de 5 kilogram uyuşturucu ele geçirilirdi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Ilıcak Mahallesi'nde belirlenen bir ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucu metamfetamin, reçine esrar, toz esrar ve afyon sakızı olduğu değerlendirilen toplamda 5 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, 1 şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı