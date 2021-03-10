Son dakika haberi... Başkale'de 22 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi
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Son dakika haberi... Başkale'de 22 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi

10.03.2021 09:50 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:54
Son dakika haberi... Başkale'de 22 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi

Son dakika haberlerine göre Van'ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda arazide 22 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda arazide 22 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Başkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda ilçenin Böğrüpek Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. İran sınırında bulunan mahallede E.Y. isimli şahsın ikametine yakın arazide yapılan arama sonucu paketlenmiş 42 parça halinde 22 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye ele konulurken, E.Y. isimli şüpheli ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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