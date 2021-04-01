Son dakika haberi: Başından vurulmuş halde ölü bulunan şahıs cinayete kurban gitmiş
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Son dakika haberi: Başından vurulmuş halde ölü bulunan şahıs cinayete kurban gitmiş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Başından vurulmuş halde ölü bulunan şahıs cinayete kurban gitmiş

Son dakika haberi: Konya'da bir iş yerinde başından vurulmuş halde ölü bulunan şahsın, tabancayla vurularak cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Konya'da bir iş yerinde başından vurulmuş halde ölü bulunan şahsın, tabancayla vurularak cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Furgan Dede Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine, iş hanının 4. katında bulunan bir büroda yaralı bir şahsın olduğu ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Süleyman Yıldız'ın (40) başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı aydınlatabilmek için çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın cinayete kurban gittiğini tespit etti.

Şüphelilerden biri çeyiz sandığının içinde yakalandı

Yapılan araştırmalar neticesinde cinayet şüphelilerinin S.G. (25) ile ağabeyi H.G. (28) ve iş ortakları G.D. (24) olduğu, S.G.'nin ise tabancayı ateşlediği saptandı. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, olaydan sonra firar eden H.G.'yi evine düzenlediği operasyonda, çeyiz sandığı içerisine gizlenmiş vaziyette yakaladı. Polis ekipleri, İzmir'e doğru kaçtığını belirlediği cinayet zanlısı S.G.'yi de Manisa'nın Kula ilçesinde yakaladı. Firari G.D.'nin ise yakalama ve suç aleti tabancayı ele geçirme çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. - KONYA

Son dakika haberi: Başından vurulmuş halde ölü bulunan şahıs cinayete kurban gitmiş
Son dakika haberi: Başından vurulmuş halde ölü bulunan şahıs cinayete kurban gitmiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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