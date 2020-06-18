Son dakika haberi | Basın Ekspres yanyolu su bastı (1)
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Son dakika haberi | Basın Ekspres yanyolu su bastı (1)

Son dakika haberi: Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL DHA Basın ekspres yanyolu su bastı, araçların güçlükle ilerleyebildiği yolda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberi | Basın Ekspres yanyolu su bastı (1)
18.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:26

Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL DHA 

Basın ekspres yanyolu su bastı, araçların güçlükle ilerleyebildiği yolda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da öğle saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Basın Ekspres yanyolu su bastı. Göle dönen yolda araçların güçlükle ilerleyebildi. Ekiplerin suyu tahliye çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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