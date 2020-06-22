Son dakika haberi | Başakşehir Şehir Hastanesi'nin çevresini süsleyen ağaçların sulama sistemleri yapılıyor
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Son dakika haberi | Başakşehir Şehir Hastanesi'nin çevresini süsleyen ağaçların sulama sistemleri yapılıyor

Son dakika haberi: Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin çevresine dikilen çam ve sakura ağaçların sulama sistemleri çalışmaları başladı.

Son dakika haberi | Başakşehir Şehir Hastanesi'nin çevresini süsleyen ağaçların sulama sistemleri yapılıyor
22.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:37

Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin çevresine dikilen çam ve sakura ağaçların sulama sistemleri çalışmaları başladı. Hastanenin çevresini süsleyen ağaçların mart sonu veya nisan ayında çiçek açması bekleniyor.

Türk-Japon işbirliğiyle yapımı tamamlanan ve dünyanın en büyük sağlık komplekslerinden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin çevresine çam ve sakura ağaçları dikilmişti. Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 dönümlük alana dikilen yüzlerce ağacın sulama sistemleri çalışmaları başladı. Öte yandan hastane çevresini süsleyen ağaçların mart sonu veya nisan aylarında çiçek açması bekleniyor. Dikilen ağaçlar drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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