Son dakika haberi | Başakşehir kentsel dönüşümde de örnek olacak
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Son dakika haberi | Başakşehir kentsel dönüşümde de örnek olacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Başakşehir kentsel dönüşümde de örnek olacak

Son dakika habere göre Modern şehirciliğin model ilçesi Başakşehir, kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli adımlar atıyor.

Modern şehirciliğin model ilçesi Başakşehir, kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli adımlar atıyor. Başakşehir'in ilk kentsel dönüşüm projesinde hak sahiplerinin belirlenmesi için düzenlenen kura çekilişinde konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bizim projemizin şartları başka ilçelerle kıyaslanmayacak kadar güzel oldu" dedi.

Başakşehir Belediyesi, depreme hazırlık konusunda yapı stokunun yenilenmesini sağlayacak kentsel dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kayabaşı'nda yapımına başlanan ilçenin ilk kentsel dönüşüm projesinde hak sahipleri, yeni evlerini kurayla belirledi. Projeyi inşa edecek iştirak şirketi Başakkent A.Ş.'de düzenlenen kura çekimine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

"İhtiyaçları bilerek hizmet ediyoruz"

Başakşehir'de doğup büyüdüğünü aktaran Başkan Kartoğlu, "Ben burada doğdum, büyüdüm. Bunu her yerde gururla söylüyorum. Doğup büyüdüğüm bu ilçenin her köşeni biliyor olmam nedeniyle komşularımızın duygu ve düşüncelerini bilerek hizmet edilmesi gereken neyse ona göre hareket ederek var gücümüzle çalışıyoruz. İşi yürüten arkadaşlarımıza hep şunu söyledim 'bu insanlar bizim komşularımız, ona göre işleyiş olsun'. Çok şükür hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. İnşallah ilçemizdeki kentsel dönüşüm noktasında bu bir başlangıç olsun" dedi.

"Diğer örnekleriyle kıyaslanamayacak kadar güzel"

Hak sahiplerinin çekeceği kuraya giriş ve bodrum katların dahil edilmediğine dikkat çeken Başkan Kartoğlu, "Kentsel dönüşümle ilgili televizyonlardan birçok şey duyuyorsunuz. Bizim projemizin şartları başka ilçelerle kıyaslanmayacak kadar güzel oldu. Tamamı borçsuz bir şekilde teslim edilecek. Rabbim, bittiğinde mutlu ve mesut bir şekilde oturmayı nasip etsin inşallah. Sitemizin bir güzel tarafı da, yakınında Avrupa'nın en büyük hastanesinin yollarının olduğu bir lokasyonda yer alıyor" şeklinde konuştu.

Başkan Kartoğlu'ndan iki müjde

Konuşması sırasında Başakşehirlilere müjdeler de veren Başkan Kartoğlu, şunları söyledi:

"Bölgenin hemen yanında başlayan ve Güvercintepe ile Olimpiyat Stadı'nı bağlayacak olan tramvayın köprü inşaatı bitmek üzere. İnşallah yıl sonuna kadar karşıya tramvayla geçeceğiz. Yine Güvercintepe'deki komşularımızın park talepleri üzerine bölgemize yeni bir millet bahçesinin yapımına başlıyoruz."

"Daha modern bir yaşama başlayacağız"

Başkan Kartoğlu'nun konuşmasının ardından kura çekimine geçildi. İlk hak sahibi, Başkan Kartoğlu'nun çektiği kura ile belirlendi. Yeni yuvalarının kurasını çeken hak sahipleri sevinç gözyaşlarına boğuldu. Uzun zamandır kurayı beklediğini dile getiren Şerife Koç, "4 çocuğumu hiç dışarıda oynatamadım. Şimdi yeşili bol, güzel bir ortamda evimiz oldu. Rahat rahat çocuklarım dışarıda vakit geçirebilecek" şeklinde konuştu.

Başkan Yasin Kartoğlu'na teşekkürlerini ileten Murat Demir de, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi. Aydın Alibalta ise emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, daha modern bir yaşama başlayacaklarını ifade etti. 6 blok ve 503 daireden oluşan projenin 24 ayda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. - İSTANBUL

Son dakika haberi | Başakşehir kentsel dönüşümde de örnek olacak
Son dakika haberi | Başakşehir kentsel dönüşümde de örnek olacak
Son dakika haberi | Başakşehir kentsel dönüşümde de örnek olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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