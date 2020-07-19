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Son dakika haberi... Başakşehir ile Kayserispor 22.randevuda

Son dakika haberine göre Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig tarihinde 22.kez karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberi... Başakşehir ile Kayserispor 22.randevuda
19.07.2020 17:30 | Son Güncelleme: 19.07.2020 17:34

Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig tarihinde 22.kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig lideri Medipol Başakşehir ile kümede kalma hesapları yapan Hes Kablo Kayserispor 19 Temmuz Pazar günü 3 puan mücadelesi verecek. İstanbul'daki müsabakada iki takım 22. kez karşı karşıya gelecek.

2 takım arasında bugüne kadar oynanan 21 maçta 11 kez Medipol Başakşehir kazanırken 5 kez de Hes Kablo Kayserispor kazandı. 5 kez de beraberlik bozulmadı. Bu maçlarda Medipol Başakşehir, 28 gol atarken Kayserispor ise 17 gol attı.

İki takım arasındaki Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2019/2020 Kayserispor-Başakşehir 1-4

2018/2019 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2018/2019 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2017/2018 Başakşehir-Kayserispor 3-1

2017/2018 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2016/2017 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2016/2017 Başakşehir-Kayserispor 5-0

2015/2016 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2015/2016 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2012/2013 Başakşehir-Kayserispor 0-0

2012/2013 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2011/2012 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2011/2012 Kayserispor-Başakşehir 1-0

2010/2011 Kayserispor-Başakşehir 3-2

2010/2011 Başakşehir-Kayserispor 0-2

2009/2010 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2009/2010 Başakşehir-Kayserispor 1-2

2008/2009 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2008/2009 Kayserispor-Başakşehir 2-0

2007/2008 Kayserispor-Başakşehir 1-2

2007/2008 Başakşehir-Kayserispor 1-1 - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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