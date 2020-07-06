Son dakika haberi | Başakşehir'de test sonuçları negatif Gelen son dakika haberine göre Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına dün yapılan korona virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu.

Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına dün yapılan korona virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, Denizlispor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL Kaynak: İHA