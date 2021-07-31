Başakşehir'deki bir restoranda çıkan yangın söndürüldü
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Başakşehir'deki bir restoranda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Başakşehir'de bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 11 kişi dumandan etkilendi.

Başakşehir'de bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 11 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir et restoranının ocağında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Restorandakileri tahliye eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında müşteri ve çalışanlardan dumandan etkilenen 10 kişiye ambulansta müdahale edilirken, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin iş yerindeki dumanı tahliye çalışması sürüyor.

Başakşehir'deki bir restoranda çıkan yangın söndürüldü
Başakşehir'deki bir restoranda çıkan yangın söndürüldü
Başakşehir'deki bir restoranda çıkan yangın söndürüldü
Başakşehir'deki bir restoranda çıkan yangın söndürüldü
Başakşehir'deki bir restoranda çıkan yangın söndürüldü
Başakşehir'deki bir restoranda çıkan yangın söndürüldü
Başakşehir'deki bir restoranda çıkan yangın söndürüldü
Başakşehir'deki bir restoranda çıkan yangın söndürüldü
Başakşehir'deki bir restoranda çıkan yangın söndürüldü
Başakşehir'deki bir restoranda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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