Son dakika haber: Başakşehir'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden minibüs sürücüsüne para cezası verildi
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Son dakika haber: Başakşehir'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden minibüs sürücüsüne para cezası verildi

Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Başakşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek yolcu taşıyan minibüs şoförüne, idari para cezası uygulandı.

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Başakşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek yolcu taşıyan minibüs şoförüne, idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında, 15 Nisan'da gerçekleştiği belirlenen olaydaki minibüs şoförünün İ.K. isimli kişi olduğu tespit edildi.

İ.K.'ya, 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 3 bin 469 TL cezai işlem uygulandı.

Son dakika haber: Başakşehir'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden minibüs sürücüsüne para cezası verildi
Son dakika haber: Başakşehir'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden minibüs sürücüsüne para cezası verildi
Son dakika haber: Başakşehir'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden minibüs sürücüsüne para cezası verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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