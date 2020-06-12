Son dakika haberi | Başakşehir'de korona virüs testleri negatif çıktı Gelen son dakika haberine göre Medipol Başakşehir Kulübü, yaptırdıklarını son korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Medipol Başakşehir Kulübü, yaptırdıklarını son korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Medipol Başakşehir, son yaptırdıkları korona virüs testleri hakkında bilgilendirme yayımladı. Yapılan testlerin negatif çıktığı açıklanırken, kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza, perşembe günü yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Futbolcularımız, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA